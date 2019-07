Vila Nova x Corinthians: transmissão e horário do amistoso

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Vila Nova, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em mais um amistoso preparatório para a sequência da temporada e do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Vila Nova x Corinthians?

Vila Nova x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também passará a partida através de seu site e aplicativo.

No último sábado, os comandados de Fábio Carille perderam por 2 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto e deixaram uma má impressão. O atacante Boselli chegou a reclamar da postura da equipe após o jogo.

A escalação do Corinthians para enfrentar o Vila Nova deve ser: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso; Régis, Pedrinho e Vagner Love; Boselli.

Depois de enfrentar o Vila Nova, o Corinthians ainda fará mais um amistoso antes de voltar a temporada regular. No domingo, o desafio será contra o Londrina, no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná.

O Vila Nova é apenas o 12º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. Depois do confronto com o Corinthians, a equipe goiana já foca apenas no clássico com o Atlético-GO, sábado, dia 13, na retoma da segunda divisão nacional.