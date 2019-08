Vila Nova x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Com focos distintos na rodada, Vila Nova e Sport se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vila Nova x Sport terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também irá transmitir online através de seu site e aplicativo.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Série B

Sport entra em campo de olho nas primeiras colocações da tabela. O time pernambucano inicia a rodada na quinta colocação, com 26 pontos, e caso conquiste um resultado positivo nesta terça-feira, tem boas chances de entrar no G-4. Na última rodada, o Leão derrotou o Botafogo-SP por 3 a 0, em casa.

O Vila vive situação oposta. A equipe goiana aparece na 15ª posição, com 18 pontos, um a mais que o América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento. Ou seja, se tropeçar nesta rodada, há grandes chances de ficar entre os quatro últimos colocados. Na rodada passada, o Vila bateu o Guarani, em Campinas, por 2 a 0.