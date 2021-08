Vila Paralímpica de Tóquio registra primeiro caso de covid-19, diz Comitê Organizador

O Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de covid-19 dentro da Vila dos Paratletas. Apesar de não divulgar a identidade da pessoa que testou positivo para o novo coronavírus, a organização informou que ela não é atleta e não reside no Japão. O registro no alojamento se soma a mais de 70 relacionados a competição, com organizadores e funcionários infectados.

Atletas brasileiros da esgrima em cadeira de rodas, natação, goalball e tênis de mesa entraram na quarta-feira pela primeira vez na Vila dos Paratletas. Ao todo, 66 atletas, além de parte da comissão técnica, médica e administrativa, já se acomodaram na nova casa brasileira no Japão.

Dentre esse grupo, 62 atletas de três modalidades (natação, goalball e tênis de mesa) estão no Japão desde o último dia 6 e realizaram um período de aclimatação em Hamamatsu, cidade a 250 km de Tóquio. Já os da esgrima em cadeira de rodas saíram do Brasil. Devido ao tamanho da delegação, que conta com 435 pessoas, o País ocupará 120 apartamentos, sendo no total 336 quartos, entre quartos duplos e unitários.

Nesta quinta-feira, no Japão, foi a vez dos halterofilistas e cavaleiros se juntarem aos residentes da Vila dos Atletas. A equipe de hipismo realizou treinamentos e quarentena dos cavalos na Alemanha.

O Japão está em estado de emergência por causa da pandemia e decidiu na última segunda-feira que a Paralimpíada de Tóquio-2020 será realizada sem a presença de público, tal qual a Olimpíada, que teve seu encerramento no último dia 8. O evento será ainda mais rigoroso com relação a exceções e a organização pede que o público não compareça a eventos de rua.

A medida foi motivada pelo aumento de infecções pela covid-19 nas últimas semanas no Japão. O número disparou no país durante os Jogos Olímpicos e a organização tenta proteger os paratletas, que fazem parte do grupo de risco para a doença.

O início da Paralimpíada de Tóquio-2020 está marcado para a próxima terça-feira. Cerca de 4.400 atletas de aproximadamente 160 equipes vão participar da competição.