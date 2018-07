Vilanova aposta no sucesso de Neymar ao lado de Messi

BARCELONA - O técnico Tito Vilanova voltou a mostrar satisfação com a contratação do atacante Neymar pelo Barcelona, fechada no final de maio. Ele garantiu que o jogador brasileiro vai se entender com o astro Lionel Messi, o que os ajudará a levar o time catalão ao êxito na temporada 2013/2014 do futebol europeu.

"Estou muito contente em tê-lo conosco", disse Vilanova. "São dois grandes jogadores. Um é o melhor do mundo e da história, e agora trouxemos alguém que será um grande jogador. Não será um problema que se entendam dentro de campo", completou o treinador, apostando que a presença de Neymar ao lado de Messi tornará o ataque do Barcelona mais difícil de ser marcado.

"Como (os rivais) estarão observando um dos dois jogadores, o outro estará mais livre", avaliou. "São dois grandes jogadores e será perfeito", afirmou Vilanova, demonstrando expectativa para ver Neymar e Messi em ação juntos.

Além de Neymar, outro brasileiro que pode reforçar o Barcelona é Thiago Silva. Vilanova, porém, avisou que o jogador do Paris Saint-Germain não é a única opção do clube para reforçar a sua defesa. "É um jogador que queremos contratar há anos. Se não for ele, podem vir outros jogadores. A intenção é contratar um zagueiro", disse.

O treinador garantiu que o meia Cesc Fàbregas deseja permanecer no Barcelona, apesar de não ser titular absoluto e do interesse do Manchester United na sua contratação. "Tenho consciência que Cesc recebeu propostas, mas ele quer ficar porque quer vencer aqui. Fàbregas sabe que tem competência. Seu desejo é triunfar aqui e estou tranquilo", comentou.