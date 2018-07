Vilanova garante que Valdés continua como titular O técnico do Barcelona, Tito Vilanova, mostrou compreender a decisão do goleiro Victor Valdés, que anunciou, de forma irrevogável, não renovar o seu contrato com o clube, que termina no fim da próxima temporada, em junho de 2013. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador mostrou respeito pela decisão do titular da meta catalã.