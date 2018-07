Vilanova quebra silêncio e promete seguir no Barça

"Encontro-me muito bem depois de passar por um processo como o que eu passei. Se não voltei a falar antes é porque tinha efeitos secundários como o da voz, mas a cada dia me encontro melhor e com mais vontade. Estava desejando estar aqui de novo com vocês", disse Vilanova em suas primeiras palavras na sala de imprensa. A última vez que ele tinha falado com imprensa foi no dia 19 de janeiro, pouco antes de ir para Nova York tratar seu câncer.

O treinador voltou aos trabalhos há cerca de um mês e dirigiu a equipe pela primeira vez no dia 2 de abril, nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain. No período em que ficou fora, foi substituído pelo auxiliar Jordi Roura, mas agora garantiu estar pronto para seguir trabalhando e continuar no comando do Barcelona na próxima temporada.

"Sinto que tenho forças para seguir sempre, desde que a saúde siga me ajudando. Nunca tive o pensamento de deixar o trabalho. Quando estou em casa dois dias seguidos, de folga, fico entediado. Treinar é minha vida. Vivo de forma muito natural e não carrego nenhum peso. Os médicos me disseram o contrário, inclusive, para seguir trabalhando. Então continuarei com certeza", comentou.

Coincidência ou não, o Barcelona caiu de produção após a saída de Tito Vilanova, que havia quebrado um recorde no primeiro turno do Campeonato Espanhol ao conseguir 55 de 57 pontos possíveis. Desde então, o time perdeu duas vezes para o rival Real Madrid, foi eliminado na Copa do Rei e precisa de uma goleada histórica para se classificar à decisão da Liga dos Campeões.

"O fato de não poder me comunicar com os jogadores diretamente, cara na cara, pode ter afetado, mas devo agradecer o (Jordi) Roura por seu compromisso. Sua autogestão é uma história", disse, antes de comentar o duelo de volta com o Bayern, que acontecerá na próxima quarta, no Camp Nou. "Se sairmos buscando os quatro gols, não os faremos. Temos que tentar ganhar, competir, e depois ver o que acontece. Temos que fazer uma boa partida em casa e não jogar a toalha."