Vilanova recebe alta após cirurgia para tirar tumor

BARCELONA - O Barcelona informou neste sábado que o técnico Tito Vilanova recebeu alta do Hospital del Vall d''Hebrón, onde passou por cirurgia para retirada de um tumor na glândula parótida há dois dias. A rápida recuperação do treinador surpreendeu até o próprio clube, que esperava que ele ficasse internado por um período de três a quatro dias após a operação.

Depois da realização de exames, Vilanova tomou conhecimento na última quarta do reaparecimento do câncer e ficou sabendo que precisaria passar por uma nova operação para extraí-lo. Ele já havia retirado um tumor no mesmo local em novembro do ano passado, quando ainda era assistente de Pep Guardiola.

Com a cirurgia realizada, o treinador se prepara agora para passar por um tratamento de radioterapia e quimioterapia, mas poderá passar as festas de final de ano em casa, com a família. Se continuar se recuperando rapidamente, há a possibilidade de que ele volte a trabalhar já em janeiro do ano que vem.

A saída de Vilanova do hospital aconteceu poucos momentos antes de a equipe entrar em campo pelo Campeonato Espanhol, diante do Valladolid, fora de casa. O clube já explicou que a pedido do treinador não dará muitos detalhes sobre o processo de recuperação.