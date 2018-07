Vilanova volta ao Barcelona após tratamento nos EUA O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que o técnico Tito Vilanova voltará a trabalhar no clube nesta semana. O treinador se afastou do cotidiano do clube catalão e viajou para Nova York no dia 21 de janeiro, onde realizou tratamento contra um câncer na glândula parótida. Agora, revelou o time, deixa os Estados Unidos e retorna ao clube.