Vilches e Mena são chamados no Chile para pegar o Brasil nas Eliminatórias A seleção chilena estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 diante do Brasil, no próximo dia 8, em Santiago. E terá pelo menos dois conhecedores do futebol brasileiro do seu lado. O zagueiro Vilches, do Atlético-PR, e o lateral-esquerdo Mena, do Cruzeiro, estão entre os 16 convocados nesta quarta-feira para o confronto.