Vilhena escolhe Arena Pantanal para enfrentar Palmeiras na Copa do Brasil

SÃO PAULO - Um dos 12 estádios da Copa do Mundo, a Arena Pantanal ainda não está pronta e nem tem uma data oficial para ser inaugurada. Mesmo assim, foi o local escolhido pelo Vilhena para receber o Palmeiras pela primeira fase da Copa do Brasil. Sem estádios de alto nível em Rondônia, o clube optou por levar a partida para Cuiabá (MT) - chegou a pensar também em jogar na Arena Amazônia, em Manaus.

"Lamentamos o fato, mas a falta de um estádio moderno em Rondônia impossibilita que um representante do nosso Estado possa mandar seu jogo da Copa do Brasil. Havia a hipótese de levar a partida para Manaus e, por isso, estivemos na CBF para que o Vilhena pudesse jogar em Cuiabá, devido à distância (cerca de 700 quilômetros). Felizmente fomos atendidos", disse Heitor Costa, presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

O jogo entre Vilhena e Palmeiras, assim como toda a tabela da primeira fase da Copa do Brasil, ainda não tem data definida. Segundo a CBF, pode acontecer entre 12 de março e 9 de abril. Também nesse período, a Arena Pantanal será palco de outra partida da competição, já que o Mixto receberá o Santos em Cuiabá.

A Arena Pantanal está na fase final de construção, com foco agora nas obras de montagem da cobertura. O estádio terá capacidade para 44,3 mil torcedores, sendo 18 mil lugares de arquibancadas móveis, e será palco de quatro jogos da Copa do Mundo: Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.