Villa chega ao Atlético de Madrid e exalta 'carinho' do novo clube

MADRID - Depois de três temporadas de altos e baixos no Barcelona, o atacante David Villa chegou nesta segunda-feira ao Atlético de Madrid. Apresentado oficialmente como novo reforço do clube, ele apontou que os dirigentes madrilenhos fizeram com que voltasse a se sentir importante e que esse "carinho" foi fundamental para a escolha dele.

"Estou muito feliz e muito contente desde o dia que foi anunciada a negociação, mais atrás, desde o dia em que os dirigentes do Atlético fizeram contato com meus representantes. Me deram o carinho que eu precisava", declarou. "Me fizeram ver o quão importante era para eles que eu vestisse essa camisa."

Villa vinha sofrendo com a concorrência no Barcelona e, mesmo sendo presença constante nas convocações da Espanha, era colocado diversas vezes no banco por Tito Vilanova. Talvez por essa falta de espaço, o maior artilheiro da história da seleção, com 56 gols, viesse se sentindo desprestigiado.

Esse sentimento fez com que ele decidisse deixar aquele que é considerado por muitos o maior clube do mundo. Para Villa, no entanto, é o Atlético que agora é a principal equipe do planeta. "A partir de hoje, o melhor time do mundo para mim é o Atlético de Madrid", garantiu.

Revelado nas divisões de base do Sporting Gijón, Villa rodou por Zaragoza e Valencia antes de chegar ao Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid teria pago cerca de 5,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) para tirá-lo do clube catalão.