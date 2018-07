Villa chega ao Atlético de Madrid exaltando a torcida

Maior artilheiro da história da seleção espanhola, com 58 gols marcados, David Villa foi comprado pelo Barcelona em 2010, quando saiu do Sevilla por cerca de 40 milhões de euros. Na última temporada, ficou na reserva. E agora, com a chegada de Neymar, teria ainda menos espaço.

Diante disso, David Villa acabou sendo vendido pelo Barcelona por 5,1 milhões de euros - o clube ainda tem 50% dos direitos de uma possível futura venda. Assim, o atacante de 31 anos chega ao Atlético de Madrid para substituir o colombiano Falcao Garcia, negociado com Monaco.

"É um desafio muito importante estar aqui. Chego a um grupo vencedor. E vou tentar dar o máximo para deixar esse clube um pouquinho maior", afirmou David Villa, lembrando que sempre se encantou com os jogos no Vicente Calderón. "Quero muito jogar para essa torcida fantástica."

Depois de contratar David Villa, o Atlético de Madrid acertou nesta quinta-feira com o zagueiro argentino Martin Demichelis, que passou as duas últimas temporadas jogando no Málaga. O jogador de 32 anos assinou por um ano com o novo clube e vai ser apresentado nesta sexta.