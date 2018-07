Villa desfalcará Barcelona na Copa do Rei contra o Málaga

SÃO PAULO - O atacante David Villa vai desfalcar o Barcelona na partida contra o Málaga na partida de ida das quartas de final da Copa do Rei, porque ainda sofre com uma lesão no músculo da coxa, informou o clube nesta terça-feira.

Villa, que também é jogador da seleção espanhola, é o principal goleador do Barça na competição com cinco gols e, embora ele não tenha atuado tantas vezes pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões, participou de todas as quatro partidas da equipe na Copa do Rei até agora.

O jogador de 31 anos, que quebrou a perna em dezembro de 2011 e ficou fora da Eurocopa de 2012 por conta disso, ficou fora da partida contra o Málaga no domingo e é dúvida para o jogo de sábado pelo Campeonato Espanhol contra a Real Sociedad.

"David está voltando depois de uma lesão grave e havia um momento em que ele parecia estar completamente recuperado então deixamos ele mais minutos em campo", disse o técnico do Barça, Tito Vilanova, em entrevista coletiva.

"Depois do jogo com o Spartak Moscou (em novembro) ele teve um problema que atrapalhou seu progresso, e o mesmo voltou a acontecer, mas são problemas que nada têm a ver com a fratura que ele teve na perna."

O Barça venceu o Málaga por 3 x 1 no domingo pelo Campeonato Espanhol, mas como a equipe do técnico Manuel Pelegrini também se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Vilanova alertou que o adversário nào deve ser subestimado.

"Se você levar em conta contra quem jogamos, tivemos uma paertida bastante boa pelo campeonato", disse Vilanova.

"Mas agora é como se fosse uma disputa pela Liga dos Campeões, e o Málaga já mostrou que é capaz. Em partidas de ida e volta você só precisa que uma coisa não funcione bem para tudo se tornar mais difícil."

O Málaga, por sua vez, vai a Barcelona para a partida de ida sem o meia-atacante Joaquín e sem o meia francês Jeremy Toulalan. A partida de volta está marcada para a semana que vem.