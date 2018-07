Villa é aprovado em exames e assina com o Barcelona

O Barcelona completou e oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante David Villa. O ex-jogador do Valência, adquirido por 40 milhões de euros (aproximadamente 95 milhões de reais), foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato por quatro anos com o atual campeão espanhol.

O vínculo assinado por Villa inclui uma opção de prorrogação por uma quinta temporada. E a cláusula para a rescisão do contrato é de 200 milhões de euros (em torno de 473 milhões de reais). Ainda nesta sexta-feira, o atacante será apresentado oficialmente ao torcedor do Barcelona no Camp Nou.

Villa, de 28 anos, marcou 28 gols em 45 partidas pelo Valencia, terceiro colocado no Campeonato Espanhol na última temporada. O atacante conquistou o título da Eurocopa pela seleção espanhola em 2008 e foi convocado pelo técnico Vicente del Bosque para a disputa da Copa do Mundo na África do Sul.