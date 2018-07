Villa e Puyol assistirão final da Eurocopa em Kiev

Os dois jogadores são apontados como alguns dos principais nomes da Espanha, mas não puderam participar do torneio, realizado na Polônia e Ucrânia, em razão de lesões. Assim, vão acompanhar no estádio de Kiev, como espectadores, a final da Eurocopa.

Villa é o maior goleador da história da seleção espanhola, além de ter sido o artilheiro da equipes nas conquistas da Eurocopa, há quatro anos, e da Copa do Mundo, em 2010. O atacante do Barcelona não entra em campo desde dezembro em razão de uma fratura na perna. Já Puyol operou o joelho direito no mês passado.