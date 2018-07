Villa está fora, mas Thiago e Adriano retornam ao Barcelona

O atacante Villa marcou seis gols em 15 jogos nesta temporada desde que se recuperou de uma fratura na perna sofrida quase 12 meses atrás, mas tem lutado para ter lugar no time titular regularmente.

"Villa teve problemas em Moscou (contra o Spartak), seu tornozelo não gostou do campo sintético, mas não é nada sério," disse o treinador do Barça, Tito Vilanova, em coletiva. "Nós preferimos que ele descanse."

O defensor brasileiro Adriano volta após três semanas com um estiramento muscular enquanto o promissor meia da seleção sub-21 da Espanha Thiago retorna após oito semanas fora com um problema no joelho.

O Barça está invicto no Campeonato Espanhol e lidera o torneio, três pontos à frente do Atletico de Madri e oito à frente do Real Madrid.

No domingo, eles visitam o quarto colocado Levante, que continua superando expectativas após se classificar para o mata-mata da Liga Europa no meio da semana e quase vencer o Real Madrid duas semanas atrás.

Em um campo encharcado pela chuva, o Levante perdeu por 2 x 1 com um gol de Alvaro Morata no fim de um encontro em que Cristiano Ronaldo precisou de curativos acima do olho após levar uma cotovelada no rosto.

Vilanova negou que este seja o mais difícil jogo do Barcelona antes da parada no mês que vem.

"Eles empataram com o Atletico e perderam para o Real, mas venceram todos os outros jogos em casa," acrescentou Vilanova.

"Nossos jogos com o Levante sempre foram difícceis, mas nós somos sempre bem-recebidos pelos seus torcedores."

(Por Mark Elkington)