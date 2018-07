Villa Nova-MG e Maranhão vencem e abrem boa vantagem na 2ª fase da Série D

Resultados apertados e supremacia quase total dos mandantes. Este foi o cenário dos dez jogos disputados, neste domingo, pelos confrontos de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Villa Nova-MG e Maranhão abriram boa vantagem de dois gols, enquanto apenas Ceilândia e Globo-RN venceram fora de casa. Os jogos de volta estão previstos para o próximo fim de semana.

Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), o Villa Nova-MG fez 2 a 0 em cima do União de Rondonópolis (MT), e agora pode perder até por 1 a 0 na volta. Situação parecida para o Maranhão-MA, que bateu o Rio Branco-AC por 2 a 0 e agora tenta a vaga na capital acreana.

O Ceilândia-DF fez 1 a 0 em cima do Comercial-MT, dentro do Morenão, em Campo Grande (MT), e jogará em casa podendo empatar no duelo de volta do mata-mata. O novato Globo-RN surpreendeu o Parnahyba-PI, no Piauí, e venceu por 3 a 2, e assim poderá avançar à terceira fase até com uma derrota por 1 a 0 ou por 2 a 1 na partida de volta, em casa, pelo fato de ter marcado três gols fora.

No estádio Marizão, em Souza, na Paraíba, o time que leva o nome da cidade venceu o Guarany de Sobral-CE por 3 a 1, sob protestos dos cearenses. Isso porque nove jogadores sofreram com gastroenterite devido à alimentação do dia anterior.

Como mandantes, o Brusque-SC fez 2 a 1 no São José-RS, enquanto o Espírito Santo-ES derrotou o Boavista-RJ por 1 a 0.

EMPATES

No interior baiano, Jacobina-BA e Juazeirense-BA empataram por 2 a 2 num duelo estadual. O Fluminense, de Feira de Santana (BA), foi até Campina Grande, na Paraíba, e empatou por 1 a 1 com o Campinense-PB, levando para casa a vantagem do empate sem gols.

No Amazonas, o Princesa dos Solimões-AM empatou com o Gurupi-TO por 3 a 3 e se complicou porque vai ter de ganhar na volta ou empatar por três ou mais gols.

Dois jogos de ida desta segunda fase vão ser disputados nesta segunda-feira à noite. No Piauí, o Altos-PI recebe o Santos-AP, enquanto no Paraná o São Francisco-PA recepciona o Atlético-AC.

Confira os jogos de ida da 2.ª fase:

SÁBADO

Desportiva-ES 0 x 2 Operário-PR

URT-MG 1 x 0 Portuguesa-RJ

Aparecidense-GO 0 x 0 América-RN

Metropolitano-SC 1 x 1 São Bernardo-SP

DOMINGO

Brusque-SC 2 x 1 São José-RS

Comercial-MS 0 x 1 Ceilândia-DF

Villa Nova-MG 2 x 0 União-MT

Espírito Santo-ES 1 x 0 Boavista-RJ

Jacobina-BA 2 x 2 Juazeirense-BA

Sousa-PB 3 x 1 Guarany de Sobral-CE

Parnahyba-PI 2 x 3 Globo-RN

Maranhão-MA 2 x 0 Rio Branco-AC

Princesa do Solimões-AM 3 x 3 Gurupi-TO

Campinense-PB 1 x 1 Fluminense-BA

SEGUNDA-FEIRA

20h - Altos-PI x Santos-AP

20h30 - São Francisco-PA x Atlético-AC