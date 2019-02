Villa Nova x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV ao confronto pelo Mineiro

Com campanhas bem diferentes no Campeonato Mineiro, Villa Nova e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela quinta rodada do campeonato estadual.

Onde assistir Villa Nova x Cruzeiro?

A partida será transmitida pela TV Globo (para Minas Gerais), pelo canal Premiere e terá tempo real do Estado. O Cruzeiro inicia a rodada aspirando a liderança do Campeonato Mineiro, enquanto o time de Nova Lima segura a lanterna, com apenas dois pontos em quatro jogos.

Na última rodada, os dois times empataram fora de casa. O Cruzeiro foi surpreendido e ficou no 2 a 2 com o Boa Esporte, enquanto o Villa Nova não passou de um empate por 1 a 1 com o Tupi.

Veja os últimos resultados do Cruzeiro

31/01 Boa Esporte 2 x 2 Cruzeiro - Mineiro

27/01: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG - Mineiro

23/01 Cruzeiro 1 x 0 Patrocinense - Mineiro

19/01 Guarani 1 x 3 Cruzeiro - Mineiro

Próximos jogos do Cruzeiro

03/02 Villa Nova (F) - Mineiro

10/02 Tupynambas (C) - Mineiro

17/02 América (F) - Mineiro

24/02 URT (F) - Mineiro

07/03 Huracán-ARG (F) - Libertadores