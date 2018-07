Villa pode desfalcar Barcelona contra o Valencia

Na vitória da Espanha sobre a Escócia por 3 a 2, na terça-feira, Villa sofreu uma pequena contusão e precisará ser reavaliado para saber a real gravidade do problema. Os médicos da seleção também já entraram em contato com o Barcelona, que aguarda agora o resultado dos exames.

Ao abrir o placar na partida contra a Escócia, o atacante chegou ao seu 44.º gol com a camisa da Espanha e igualou o recorde de Raúl Gonzalez. Apesar do feito, ele pode desfalcar o Barcelona em partida considerada fundamental: o Valencia lidera o Espanhol com 16 pontos, três na frente do time catalão.