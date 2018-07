Villa volta a ter problema renal e desfalca o Barcelona O atacante David Villa voltou a ser hospitalizado nesta quinta-feira por conta de um problema renal, e desfalcará o Barcelona no confronto diante do Granada, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Ele sentiu novas dores provocadas por cólicas no rim, apenas três dias após ser internado para a retirada de pedras no órgão.