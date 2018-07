Villarreal, Athletic Bilbao e Sparta Praga vão às quartas na Liga Europa

No melhor jogo desta série, o Valencia aproveitou o "fator casa" para abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, após perder por 1 a 0 no jogo de ida. Santi Mina, aos 13 minutos, e o zagueiro brasileiro Aderlan Santos anotou aos 37, de cabeça.

O placar classificava o Valencia, até que o Bilbao mandou para as redes aos 30 minutos da segunda etapa, com Aritz Aduriz. O gol decepcionou a torcida da casa, que empurrou os anfitriões até o apito final, sem sucesso. Com o placar agregado de 2 a 2, os visitantes avançaram, em razão do critério de gol marcado fora de casa.

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen demorou para acordar no duelo da volta contra o Villarreal e pagou caro por isso. Após um primeiro tempo morno, o time alemão cresceu em campo e até criou boas chances na segunda etapa. Mas o time espanhol se defendeu bem e garantiu o empate sem gols, que o deixou em vantagem após vitória por 2 a 0 na ida.

A maior decepção foi protagonizada pela Lazio. Com uma atuação irreconhecível, o time italiano levou 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Borek Dockal, aos 10, Ladislav Krejci, aos 12, e Lukas Julis, aos 44, asseguraram a vitória e encaminharam a classificação do Sparta Praga antes mesmo do intervalo. Na ida, na República Checa, os times empataram por 1 a 1.

Com a queda da Lazio nesta quinta, e a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões na quarta, o futebol italiano ficou sem representantes nas quartas de final das competições europeias. Isso não acontecia desde a temporada 1981/82. Agora as equipes classificadas da Liga Europa aguardam sorteio da sexta-feira que vai definir os confrontos das quartas de final.