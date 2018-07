Villarreal acerta a contratação de Suárez, do Barcelona

O Villarreal chegou a um acordo com o Barcelona para contratar o meia Denis Suárez, com um contrato de quatro anos. O clube catalão manteve a opção de comprar o jogador de 21 anos de volta, disseram os clubes espanhóis, neste sábado.

Suárez, que foi formado na academia do Celta de Vigo antes de passar dois anos no inglês Manchester City, estava emprestado ao Sevilla como parte do acordo que levou o meia croata Ivan Rakitic ao Barcelona.

"Suárez originalmente ficaria na Andaluzia por dois anos, até o verão de 2016, mas agora está indo para o Villarreal, com o Barça mantendo a opção de comprar o jogador de volta ao final da temporada", disse o Barça em seu site.

"O clube catalão também tem uma segunda opção de comprá-lo ao fim da temporada 2016/17 e o direito de recusar a compra, caso não exerça (a segunda opção de compra)", acrescentou.

Suárez ganhou a chance de mostrar seu poder ofensivo no Sevilla e se tornou um dos jogadores mais queridos da torcida. Sua habilidade no drible e no passo transformou-o em uma peça chave na equipe conquistou a Liga Europa pela segunda vez consecutiva e se classificou à Liga dos Campeões.