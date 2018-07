Villarreal apresenta Gabriel Paulista, ex-Vitória

VILLARREAL - De volta à primeira divisão nesta temporada, o Villarreal joga o Campeonato Espanhol com um elenco bem mais modesto do que o de quando brigava pelo título. Nesta quarta, a equipe apresentou aquele que deve ser o único brasileiro do time: o zagueiro Gabriel Paulista, de 22 anos, que defendia o Vitória.

Na chegada do jogador, o presidente do Villarreal, Fernando Roig, afirmou que a contratação é uma grande aposta dos amarelos. "É uma grande satisfação já tê-lo conosco para que nos ajude nesta volta à primeira divisão", afirmou o dirigente.

Já o jogador, como não poderia ser diferente, disse sentir-se feliz com sua chegada ao clube. "Estou muito feliz com essa oportunidade, por jogar num grande time da Europa. Estou contente porque meu trabalho no Vitória me trouxe para cá e espero agora seguir nesta linha. Agora vou trabalhar para me adaptar o mais rápido possível e aproveitar essa oportunidade", comentou ele.

Gabriel Paulista chegou à Espanha afirmando que pode atuar não só como zagueiro, mas também como lateral-direito. "As últimas três partidas que fiz no Brasil joguei como lateral, mas minha posição é zagueiro central. Se tiver que jogar como lateral, farei sem problema", garantiu.