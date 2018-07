Villarreal atropela Osasuna e mantém 100% no Espanhol

PAMPLONA - Depois de amargar a temporada passada na segunda divisão, o Villarreal parece disposto a voltar aos seus melhores momentos do início dos anos 2000, quando incomodava Barcelona e Real Madrid. Neste sábado, a equipe manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol ao derrotar o Osasuna com facilidade, mesmo fora de casa, por 3 a 0.

O resultado colocou o Villarreal na ponta isolada da tabela provisoriamente, com nove pontos em três jogos, enquanto Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Real Madrid têm seis, mas ainda não atuaram na rodada. Já o Osasuna vive situação oposta e é o lanterna da competição sem conquistar nenhum ponto.

Neste sábado o Villarreal praticamente definiu a vitória na primeira meia hora de jogo. Aos 23 minutos, Perbet abriu o placar, e sete minutos depois Aquino marcou o segundo. Com o Osasuna em cima no segundo tempo, tentando a reação, os visitantes souberam usar o contra-ataque para selar o resultado aos 30 minutos, com Uche.

Também neste sábado, o Valladolid marcou os primeiros pontos na competição com a vitória sobre o Getafe por 1 a 0, em casa. Hernández marcou. No outro jogo da rodada, o Celta de Vigo recebeu o Granada e, mesmo com um gol do brasileiro Rafael Alcântara, ficou no empate por 1 a 1.