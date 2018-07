Villarreal bate Athletic Bilbao e continua na zona da Liga Europa

O Villarreal completou nove partidas de invencibilidade no Campeonato Espanhol neste sábado, ao vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0, em casa, pela 19.ª rodada da competição. O resultado manteve a equipe na zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada. Os gols foram marcados por Cheryshev e Bruno Soriano, de pênalti.

O resultado levou o Villarreal a 35 pontos, na sexta posição, quatro à frente do Málaga, que é o sétimo e ainda atua na rodada. No sábado que vem, a equipe recebe o Levante. O Athletic, por sua vez, é apenas o 13.º colocado, com 19 pontos, e na próxima rodada enfrenta o Málaga, domingo que vem, em casa.

Em outra partida deste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Espanyol recebeu o Celta de Vigo e conseguiu uma vitória suada por 1 a 0, com gol marcado por Caicedo nos acréscimos do segundo tempo. O resultado no confronto direto levou o time de Barcelona à nona posição, com 23 pontos, dois a mais que o Celta, 11.º colocado.