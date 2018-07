Villarreal bate Atlético de Madrid e vira líder provisório do Espanhol

Invicto no Campeonato Espanhol após seis rodadas, o Villarreal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, neste sábado, em casa, e assumiu a liderança provisória da competição. O brasileiro naturalizado espanhol Léo Baptistão foi o autor do único gol da partida.

Com o triunfo, o Villarreal chega a 16 pontos, mas precisa torcer contra o Celta de Vigo, que tem 13 pontos e encara o Eibar fora de casa ainda neste sábado. Já o Atlético de Madrid, que está com a cabeça no seu compromisso pela Liga dos Campeões no próximo meio de semana, sofreu sua segunda derrota na competição, estacionou nos 12 pontos e caiu para o quinto lugar.

Baptistão, que havia sido dispensado pelo próprio Atlético de Madrid há um ano e meio, fez o gol da vitória aos 14 minutos do primeiro tempo. O jogador tabelou com Soldado e finalizou na saída do goleiro Oblak.

Na sequência do Espanhol, o Villarreal terá uma briga direta pela primeira colocação contra o Celta de Vigo, em 4 de outubro. Antes, no entanto, o time encara o Viktoria Pilsen pela Liga Europa, na quinta-feira. O Atlético de Madrid entra em campo na próxima quarta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Benfica, em casa. Depois, no domingo, o time recebe o Real Madrid em clássico válido pelo Espanhol.

SEVILLA DEIXA DEGOLA

Também neste sábado, o Sevilla venceu o Rayo Vallecano em casa por 3 a 2 e escapou da zona de rebaixamento. O time alcançou cinco pontos e saltou para a 14ª colocação. Kevin Gameiro, Steven Nzonz e Yevheniy Konoplyanka foram os responsáveis pelos gols da vitória. Bebe e Javi Guerra descontaram para o Rayo Vallecano, que soma sete pontos e ocupa o décimo lugar na tabela.

Pela sétima rodada da liga espanhola, os dois times jogarão em casa. O Sevilla encara o Barcelona no próximo sábado, e o Rayo Vallecano enfrenta o Bétis no dia seguinte.