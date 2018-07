Villarreal bate Eibar e abre vantagem na briga por vaga na Liga

Com o resultado, o Villarreal foi a 57 pontos e se distanciou do quinto colocado Celta, de Vigo, que empatou com o La Coruña no último sábado e foi a 49. O Eibar, por sua vez, estacionou nos 38 pontos e caiu para a 10.ª colocação.

O Eibar abriu o marcador aos 22 minutos do primeiro tempo, com Ander Capa. Mas Adrián buscou o empate aos 35 e o veterano Roberto Soldado garantiu a vitória aos cinco minutos da segunda etapa.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, a Real Sociedad encarou o Sevilla fora de casa e venceu por 2 a 1, atrapalhando a vida do rival justamente na busca por uma vaga nas competições europeias.

O Sevilla caiu para a sétima posição com a derrota e deixou a zona de classificação para a Liga Europa, pois parou nos 48 pontos, enquanto que a Real Sociedad já não briga por maiores objetivos no Espanhol, com 38 pontos, em nono lugar, a seis rodadas do término da temporada.

Dois empates fecharam a rodada. O Athletic Bilbao saiu na frente, mas acabou surpreendido pelo Granada e a partida terminou 1 a 1. Mesmo assim, o time do País Basco entrou na zona de classificação à Liga Europa, na sexta posição com 48 pontos. Na 17.ª posição, o Granada briga contra o rebaixamento com 29.

Em casa, o Málaga ficou no 1 a 1 com o Espanyol e acabou ainda mais distante de uma possível vaga na Liga Europa, pois fechou a rodada em oitavo lugar, com 40 pontos. O time da cidade de Barcelona foi a 36, em 12.º.