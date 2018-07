Villarreal bate Gijón no Espanhol e mantém vantagem na corrida pela Liga Europa

O Villarreal venceu o Sporting Gijón, em casa, nesta sexta-feira, por 3 a 1, e se garantiu por mais uma rodada à frente de Athletic Bilbao e Real Sociedad na corrida por uma vaga na próxima edição da Liga Europa por meio do Campeonato Espanhol. O gol da equipe visitante foi marcado pelo brasileiro Douglas, ex-Barcelona e São Paulo.

O time do Villarreal chegou aos 63 pontos com a vitória nesta 35ª rodada da competição e não perderá a quinta posição na tabela mesmo que os adversários vençam seus compromissos deste final de semana. O Bilbao enfrenta o Las Palmas fora de casa e a Real Sociedad recebe o Granada. Ambos os jogos serão realizados neste sábado.

Os donos da casa iniciaram o jogo em cima do adversário. O time tinha mais posse de bola e levou perigo ao Gijón pela primeira vez aos 13 minutos, num grande ataque que teve uma bela troca de passes entre do Villarreal. Angel tocou para Soldado que, por sua vez, passou para o chute de Soriano. Mas a bola não entrou.

Aos 18, o próprio Soriano perdeu um gol feito, dentro da pequena área. Aos 23, Gomez, do Gijón, acertou a trave do goleiro Fernandez, que fez uma defesa espetacular aos 31, desviando uma cabeçada praticamente à queima-roupa.

Mas, no lance seguinte, aos 32 minutos, o Villarreal abriu o placar com Soldado, que entrou pelo meio da área e, sem marcação, aproveitou um lançamento: 1 a 0. A defesa do Gijón reclamou de impedimento do atacante, mas a posição era legal. O gol saiu em um momento de pressão do adversário.

O Villarreal voltou com muita disposição para o segundo tempo e fez dois gols antes dos 15 minutos de jogo (aos 2 e aos 14), ambos com o atacante franco-congolês Cedric Bakambu. O atacante Soldado ainda perdeu um gol de forma inacreditável ao desperdiçar - sem o goleiro à frente - um passe do mesmo Bakambu, que havia puxado ótimo contra-ataque.

Aos 27 minutos, o brasileiro Douglas aproveitou uma sobra, deu um chute forte cruzado de pé direito e descontou para o Gijón. Quatro minutos depois, Vitor Rodriguez teve a chance de fazer o segundo para o time visitante, mas escorou mal a bola que sobrou na pequena área.

O time do Villarreal retomou o controle do jogo e ainda perdeu pelo menos duas boas oportunidades para ampliar o placar, mas a partida terminou com o placar de 3 a 1 para os donos da casa.