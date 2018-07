Villarreal confirma acerto com Fenerbahçe por Roberto Soldado

O Villarreal, da Espanha, confirmou nesta quarta-feira ter chegado a um princípio de acordo para a liberação do atacante Roberto Soldado ao Fenerbahçe, da Turquia. Segundo nota publicada no site oficial do clube, a negociação requer apenas a finalização de pequenos detalhes no contrato e dos exames médicos do atleta para ser concluída.

O valor do negócio seria concretizado por cerca de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 18,4 milhões) e o tempo de contrato definido foi de duas temporadas, mais uma opcional - que acarretaria em um acréscimo nas condições econômicas do acordo.

Soldado, de 32 anos, tinha vínculo com o Villarreal até a próxima temporada e não havia iniciado as conversas para a renovação do contrato. Ele chegou ao clube em 2015, por dez milhões de euros (cerca de R$ 36,8 milhões), vindo do Tottenham, clube pelo qual havia sido contratado dois anos antes. No entanto, o jogador teve uma grave lesão e só voltou a atuar com regularidade neste ano.

O atacante, que teve passagens também por Real Madrid, Osasuna, Getafe e Valencia, integrou as categorias de base da seleção espanhola desde a sub-15 até a sub-21, além de ter sido convocado para o selecionado principal no ano de 2013.