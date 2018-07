Villarreal derrota Getafe e encerra sequência negativa

O Villarreal encerrou neste domingo um jejum de vitórias que já durava três jogos, ao ganhar do Getafe por 2 a 1, em casa, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe vinha de duas derrotas e um empate, mas conseguiu se recuperar e chegou aos 18 pontos, em oitavo lugar.

Diante do Getafe, que ocupa a 10ª posição com 10 pontos, o Villarreal marcou seus dois gols no primeiro tempo, com Mario, aos 38 minutos, e Gerard, aos 43. Na segunda etapa, o time visitante ainda conseguiu descontar com Lacen, aos 15, mas não evitou a derrota.

Em outro jogo deste domingo pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Elche recebeu o lanterna Córdoba e empatou por 2 a 2. O time da casa chegou a perder um pênalti logo no começo, com Jonathas e, depois, precisou buscar a igualdade quando estava perdendo por 2 a 0.

Fidel e Cartabia fizeram 2 a 0 para os visitantes, mas Lomban e Jonathas garantiram o empate. Com isso, o Córdoba segue na lanterna da competição, com apenas sete pontos somados. E o Elche não vive situação muito melhor: está em 18º lugar, com 10 pontos.