Villarreal é o 1º time da Espanha a trocar duas vezes de técnico na temporada

Luis García Plaza não é mais o técnico do Villarreal, que se tornou o primeiro time da Espanha a trocar duas vezes de treinador nesta temporada. Ele assumiu a equipe em 10 de dezembro, na 15.ª rodada do Campeonato Espanhol, ao substituir Javier Calleja. Após seis jogos no comando, deixa a equipe na 19.ª e penúltima colocação com 18 pontos, à frente apenas do Huesca, que acumula 12.

No total, Luis Garcia Plaza dirigiu o Villarreal em nove jogos. Foram seis no Campeonato Espanhol, com quatro empates e duas derrotas, e outras duas pela Copa do Rei, com um empate e uma derrota. A única vitória foi registrada na estreia, frente ao Spartak Moscou, da Rússia, pela Liga Europa.

Em 21 rodadas disputadas, seis mudanças de comando já foram registradas no Campeonato Espanhol. A primeira alteração foi na oitava rodada, quando Leo Franco saiu do comando do Huesca para a entrada de Francisco Rodríguez. Na 10.ª foi a vez de Julen Lopetegui sair da direção do Real Madrid para a chegada de Santiago Solari. O Celta mudou na 12.ª rodada: Antonio Mohamed por Miguel Cardoso.

Na 14ª rodada, Eduardo Berizzo saiu do Athletic Bilbao para a chegada de Gaizka Garitano. Três rodadas depois, Asier Garitano foi substituído por Imanol Alguacil na Real Sociedad, outro time da região do País Basco.