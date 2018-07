Villarreal e times de Portugal farão semifinal da Liga Europa

O time espanhol havia goleado o líder da liga holandesa por 5 x 2 no jogo de ida das quartas de final, o que deixou o confronto praticamente definido.

Na Holanda, o Twente abriu o placar com um gol de Emir Bajrami aos 32 minutos de partida. Mas dois pênaltis, marcados por Giuseppe Rossi e Marco Rubén no segundo tempo, e um gol de Cani no último minuto deram a vitória ao time conhecido como "submarino amarelo".

O adversário do Villarreal em busca de uma vaga na decisão do torneio europeu será o Porto, que mais cedo selou sua classificação ao golear o Spartak, em Moscou, por 5 x 2, com quatro gols de jogadores sul-americanos.

A equipe campeã portuguesa já havia aberto a vantagem de 5 x 1 no jogo de ida.

A outra semifinal será disputada por Benfica e Braga, que eliminaram, respectivamente, PSV Eindhoven e Dynamo de Kiev.

O Benfica empatou por 2 x 2 na Holanda, mas venceu o primeiro jogo por 4 x 1, enquanto o Braga segurou um empate em 0 x 0 com o Dynamo, e passou à semifinal graças ao gol marcado fora de casa no empate de 1 x 1 em Kiev.

(Reportagem de Brian Homewood)