Villarreal empata com Athletic Bilbao e desperdiça chance de colar no Real Madrid

Com o resultado, o time visitante foi a 45 pontos e permanece na quarta colocação a dois pontos do Real Madrid e a seis de distância do líder Barcelona. As duas equipes, no entanto, podem abrir mais vantagem pois jogarão neste domingo. O clube catalão visitará o lanterna Levante e o merengue terá pela frente o vice-lanterna Granada, fora de casa.

Apesar do mau resultado, o Villarreal aumentou para 11 jogos a sua invencibilidade no Campeonato Espanhol. Ainda manteve 10 pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbao, que aparece na sexta colocação. O sexto colocado é o Sevilla, com 36 pontos, que neste domingo visita o Celta, em Vigo.

Em duelo contra o rebaixamento, o Rayo Vallecano venceu o Las Palmas por 2 a 0, em casa, com gols do venezuelano Miku e do português Bebé. O resultado tirou o time anfitrião da degola e mandou os visitantes para o grupo dos três piores. O Rayo Vallecano é agora o 15.º colocado com 23 pontos, dois à frente do Las Palmas, o 18.º.