Villarreal empata com gols de Nilmar e Marcos Senna

O resultado manteve o Villarreal na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. A equipe está apenas na 17ª colocação, com 27 pontos. Já o Athletic Bilbao faz boa campanha, luta por uma vaga nas próximas competições europeias e ocupa o quinto lugar, com 34 pontos.

O Villarreal abriu o placar da partida deste domingo aos 11 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Marcos Senna. O Athletic Bilbao conseguiu a virada na etapa final, com gols de Llorente, aos 17, e Susaeta, aos 21 minutos. Nilmar, que iniciou o confronto no banco de reservas, empatou o duelo para o Villarreal aos 23 minutos.