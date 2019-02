Villarreal empata com Valladolid, chega a 10º jogo sem vitória e amplia drama

Em situação complicada na luta contra o rebaixamento, o Villarreal seguiu com seu calvário nesta sexta-feira. Na abertura da 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe visitou o Valladolid, no Estádio José Zorrilla, e não passou de um empate sem gols, chegando à décima partida seguida sem vitória na competição.

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o resultado foi péssimo para o Villarreal, que chegou a 20 pontos e é o penúltimo colocado da competição, à frente somente do Huesca, que tem 15. A equipe já está a quatro pontos do Girona, primeiro time fora da zona da degola e que ainda atua na rodada.

Sem vencer no Espanhol desde novembro do ano passado, o Villarreal tenta a recuperação diante do Sevilla, no domingo da semana que vem, dia 17, em casa. Já o Valladolid terá a difícil missão de visitar o Barcelona no dia anterior. A equipe é a 14.ª colocada na tabela, com 26 pontos.