Villarreal empata e fica longe do terceiro Valencia O Villarreal apenas empatou por 0 a 0 com o Mallorca neste domingo e ficou mais longe do Valencia, que no sábado venceu a Real Sociedad por 3 a 0. As duas equipes ainda vão disputar três partidas no Campeonato Espanhol e lutam pela terceira colocação, ocupada pelo Valencia com 66 pontos, cinco a mais do que o Villarreal.