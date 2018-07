Villarreal empata em casa contra o Real Sociedad

O Villarreal sofreu quatro derrotas consecutivas no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, na qual terminou na lanterna de seu grupo sem nenhum ponto durante a semana, e o clube ficou atrás no placar pouco depois do intervalo do confronto em casa.

A iniciativa de Mikel Aranburu foi a primeira tentativa de gol do Sociedad enquanto os anfitriões dominavam, e o adversário voltou a ficar na defensiva quando o meio campo Gorka Elustondo recebeu um segundo cartão amarelo e foi expulso.

O atacante argentino Ruben, 10 minutos depois, igualou para o Villarreal, que sente falta dos gols do contundido Giuseppe Rossi, mas não conseguiu selar a vitória.

O Villarreal e o pressionado técnico Juan Carlos Garrido jazem na 17a colocação com 15 pontos em 15 jogos e só não estão na zona de rebaixamento pela diferença de gols favorável sobre o Sporting Gijón.

No jogo da manhã, o ex-Rangers Nacho Novo marcou dois gols na vitória de 3 x 1 do Sporting sobre o promovido Rayo Vallecano, que amargou sua quarta derrota seguida.

Mais tarde o Getafe bateu o Granada por 1 x 0 em casa com um gol tardio de Francisco Casquero.

O campeão Barcelona tirou o Real Madrid da liderança da tabela pela diferença de gols após a vitória de 3 x 1 sobre o grande rival no sábado.

O time de Pep Guardiola está empatado com o Real em 37 pontos, mas tem um jogo a mais, uma partida adiantada por conta de sua participação no Mundial de Clubes no Japão na semana que vem.

O Valência está em terceiro com 30 pontos em 15 partidas após sofrer dois gols já no final do confronto com o Real Betis e perder de 2 x 1 no sábado.