Villarreal empresta atacante da seleção olímpica argentina ao Alavés

O argentino de 21 anos esteve com sua seleção olímpica no Rio-2016. Depois de iniciar a primeira partida como titular, na decepcionante derrota para Portugal, por 2 a 0, ele perdeu espaço nos jogos seguintes. A Argentina foi eliminada ainda na primeira fase.

Contratado do Huracán nesta pré-temporada, Espinoza disputou 107 partidas com o time argentino. Assinalou 14 gols, deu 23 assistências e conquistou o título da Copa e da Supercopa da Argentina, chamando a atenção do Villarreal, que o emprestou a um rival direto do Campeonato Espanhol.

Além do argentino, o Villarreal também contratou Alexandre Pato e Nicola Sansone, do Sassuolo, para o seu ataque. O clube, contudo, teve o repentino desfalque de Roberto Soldado, que rompeu os ligamentos do joelho e permanecerá um longo tempo afastado. A saída de Espinoza, assim, deve propiciar ainda mais protagonismo ao ex-jogador do Corinthians.