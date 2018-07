Villarreal ganha e avança às oitavas da Copa do Rei

O Villarreal confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Rei nesta quarta-feira. Depois de vencer por 2 a 1 na partida de ida, fora de casa, a equipe voltou a bater o Cádiz, desta vez por 3 a 0, e confirmou a classificação sem maiores sustos. Trigueros e Moreno, duas vezes, marcaram, no segundo tempo, os gols do triunfo.

E o time amarelo já sabe seu adversário na próxima fase. Será a Real Sociedad, que venceu o Oviedo por 2 a 0, em casa, após empate por 0 a 0 na ida, e se classificou. Finnbogason foi o destaque da partida, anotando os dois gols para a equipe de David Moyes.

Também nesta quarta-feira foi definido o adversário do Sevilla nas oitavas de final. Depois de despachar o Sabadell, a equipe terá pela frente o Granada, que suou bastante, mas passou pelo Córdoba com o empate por 1 a 1, fora de casa, mesmo com um homem a menos em boa parte do segundo tempo graças à expulsão de Márquez.

O Espanyol também se classificou para as oitavas com a vitória por 1 a 0 sobre o Alavés, após o triunfo por 2 a 0 na ida, e enfrentará agora o Valencia. As outras equipes que garantiram vaga na próxima fase foram o Getafe, que passou pelo Eibar por 2 a 1, e o Levante, que empatou por 0 a 0 com o Albacete.