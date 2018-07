Villarreal ganha em casa e se mantém vivo na briga por vaga na Liga dos Campeões

Os gols da vitória do Villarreal no estádio El Madrigal, em Villarreal, foram marcados por Mateo Pablo Musacchio, aos 30 minutos do primeiro tempo, e por Gerard Moreno, aos 45 da segunda etapa. A derrota deixou o Granada na 19.ª e penúltima posição, dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Quem conseguiu deixar a área da degola, pelo menos até este domingo, é o Levante. Em casa, o time de Valência goleou o Málaga por 4 a 1 e subiu para a 17.ª colocação, com 19 pontos. Pode voltar ao grupos dos que estariam rebaixados caso Córdoba ou Elche vençam na rodada. O clube visitante, na luta por vaga em competições europeias, permanece em sétimo lugar, com 35 pontos.

Por fim, no País Basco, Real Sociedad e Celta empataram por 1 a 1. O resultado manteve os dois times em posições intermediárias na tabela de classificação. O clube basco é o 12.º colocado com 23 pontos, enquanto que o time da Galícia ocupa o 10.º lugar com 25.