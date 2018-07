Villarreal ganha em casa e segue entre os primeiros colocados no Espanhol

Agora com 20 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação. Tem a mesma pontuação do Atlético de Madrid, que na última sexta-feira empatou com o La Coruña e tem mais saldo de gols (9 a 7) para ficar com o terceiro lugar. A liderança é do Real Madrid, que mais cedo derrotou o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Em campo, o Villarreal foi superior o tempo todo. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Mario Gaspar abriu o placar para os mandantes, que aumentaram a vantagem aos 16 da segunda etapa com Cedric Bakambu. Fernando Llorente diminuiu aos 31, mas o Sevilla não mostrou força para tentar, ao menos, o empate. Com 12 pontos, o time da região da Andaluzia está no meio da tabela de classificação.

Em outro duelo deste sábado, o clássico da cidade de Valência. E o clube mais tradicional, o Valencia, venceu com facilidade o Levante por 3 a 0, no estádio Mestalla. Os gols foram marcados por Francisco Alcacer, em cobrança de pênalti, Sofiane Feghouli e Zakaria Bakkali.

Com 15 pontos, o Valencia mostra poder de recuperação no Campeonato Espanhol e já ocupa a sexta colocação. O Levante, em péssima temporada, amarga a lanterna entre os 20 clubes da competição com seis pontos.