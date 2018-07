Villarreal ganha outra e segue com 100% na Espanha O Villarreal ganhou outra, dessa vez diante do Valladolid, e manteve o aproveitamento 100% no Campeonato Espanhol. Depois de ter vencido o Almería na estreia, o time fez 2 a 1 neste sábado e chegou aos seis pontos, dividindo a liderança com o Athletic Bilbao, que tinha somado sua segunda vitória na sexta-feira.