Villarreal goleia rival direto e assume quinto lugar do Espanhol

VILLARREAL - O Villarreal conquistou nesta segunda-feira um grande resultado na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Jogando em casa contra um rival direto, não tomou conhecimento da Real Sociedad e goleou por 5 a 1, encerrando uma sequência de cinco jogos sem derrotas do rival, exatamente na última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol.

De qualquer forma, essa é a segunda partida seguida que o Villarreal vence marcando cinco gols no Espanhol. Na segunda-feira passada, havia feito 5 a 2 no Rayo Vallecano, fora de casa. Depois, na quinta-feira, empatou sem gols com a Real Sociedad, em San Sebastián, pela ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Mas a maratona não acabou. Na quinta-feira, os dois times voltam a jogar em Villarreal, agora pela volta da Copa do Rei. O time amarelo aparece como favorito. Afinal, goleou para acabar com a moral do rival e assumiu a quinta colocação do Espanhol, com 34 pontos, contra 32 da Real Sociedad. Último dentro do G4, o Athletic Bilbao soma 36.

O mexicano Giovani dos Santos marcou duas vezes para o Villarreal nesta segunda-feira, sendo acompanhado do seu colega de ataque, o nigeriano Uche, para quem deu duas assistências. Moisés fez o quinto, enquanto Agirretxe descontou.