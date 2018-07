Villarreal leva vaga como líder da chave na Liga Europa

O Villarreal entrou em campo nesta quarta-feira, para a disputa da sexta e última rodada, já classificado para a próxima fase. Mas garantiu a liderança da chave ao chegar aos 12 pontos. Enquanto isso, o PAOK Salonica foi aos 11 pontos, deixando o Dínamo de Zagreb com sete.

Pelo Grupo F, também encerrado nesta quarta-feira, o já classificado CSKA Moscou não conseguiu manter o aproveitamento 100% na Liga Europa. O time russo empatou fora de casa com o Sparta Praga, por 1 a 1, e terminou a fase de grupos com 16 pontos somados, na primeira colocação.

No outro jogo do Grupo F, realizado nesta quarta-feira apenas para cumprir tabela, o Palermo ganhou fora de casa do Lausanne, por 1 a 0, e chegou aos sete pontos, dois atrás do Sparta Praga, que já tinha assegurado a segunda vaga dessa chave para a próxima fase.

No Grupo E, as duas vagas já estavam definidas antes da rodada desta quarta-feira. O Dínamo de Kiev empatou com o Sheriff Tiraspol por 0 a 0 e ficou na primeira posição, com 11 pontos. E o BATE Borisov foi o segundo colocado, com 10 pontos, após perder para o AZ Alkmaar por 3 a 0.

A definição dos 16 confrontos eliminatórios da próxima fase da Liga Europa será na próxima sexta-feira, quando acontece o sorteio organizado pela Uefa.