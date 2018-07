Villarreal leva virada do Eibar e se afasta dos líderes do Espanhol

O Villarreal não aguentou a perseguição a Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Neste domingo, vencia o Eibar até os 35 minutos do segundo tempo, na casa do rival, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1, pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, fica fora do G4 do torneio.

O Real lidera com 24 pontos, contra 22 do Barcelona e 21 de Atlético de Madrid e Sevilla. O Villarreal é o quinto, com 19, seguido pela Real Sociedad, com 16, e pelo próprio Eibar, com 15. Todos os cinco primeiros entraram em campo no começo da rodada porque têm compromisso pelas ligas europeias no meio de semana.

Bruno Soriano cobrou pênalti aos 41 minutos do primeiro tempo e abriu o placar para o Villarreal em Eibar. Os donos da casa só foram conseguir o empate aos 35 do segundo, com Ramis, que dominou no peito no meio da área e fuzilou o goleiro.

A virada veio três minutos antes do tempo regulamentar. Sergi Enrich entrou na área carregando a bola pela esquerda e abriu para Pedro León chutar forte na saída de Sergio Asenjo.