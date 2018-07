Villarreal mantém invencibilidade e vai à semi da Copa do Rei

Sem perder há 18 partidas - um recorde na sua história - o Villarreal está na semifinal da Copa do Rei pela primeira vez nos seus 92 anos. Nesta quinta-feira, a equipe do técnico Marcelino Garcia ganhou do Getafe por 1 a 0, fora de casa, repetindo o resultado da partida de ida, e se garantiu como adversário do Barcelona na próxima etapa.

O jogo em Madri marcou a estreia do atacante costa-riquenho Joel Campbell, moeda de troca oferecida pelo Arsenal para contratar o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista. Os irmãos mexicanos Giovani e Jonathan dos Santos ficaram no banco. Quem marcou o gol da vitória foi Gerard Moreno, com direito a drible sobre o goleiro.

Coincidentemente, Barcelona e Villarreal serão rivais também próximo no domingo, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O Barça é o único dos grandes que segue vivo na Copa do Rei, já que eliminou o Atlético de Madrid, que por sua vez havia tirado o Real Madrid.

BILBAO E ESPANYOL AVANÇAM - A outra semifinal da Copa do Rei vai reunir duas regiões que buscam a independência do governo central espanhol: Catalunha e País Basco. Vice-campeão em 2009 e 2012, o Athletic de Bilbao se garantiu na semifinal ao vencer o Málaga por 1 a 0, em casa, nesta quinta-feira, depois de 0 a 0 na ida. Susaeta recebeu em posição duvidosa e rolou para Aduriz empurrar para as redes, sem goleiro.