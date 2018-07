Villarreal marca no fim, mas só empata com Eibar e se distancia dos líderes

O resultado deixou o Villarreal com 21 pontos, ainda na quarta posição, mas agora a nove do líder Barcelona. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe viaja para enfrentar o Getafe. Já o Eibar vem logo atrás, em sexto, com 20 pontos, e recebe o Real Madrid também no domingo.

Apesar do ligeiro favoritismo do Villarreal, o primeiro tempo foi todo do Eibar, que abriu o placar com Sergi Enrich. Aos 26 minutos, ele recebeu na área e tocou de canhota para marcar. Os visitantes ainda perderam a chance de ampliar aos 41, quando Dani Garcia bateu pênalti e Aréola defendeu.

Na etapa final, o Villarreal cresceu, principalmente após a expulsão de Keko, aos 30 minutos. Na reta final, Jaume Costa recebeu pelo lado esquerdo e deu um leve toque cruzado para empatar e selar o resultado.

Na outra partida já encerrada do dia pelo Espanhol, o Levante não tomou conhecimento do Sporting Gijón e venceu fora de casa por 3 a 0, com dois gols do brasileiro Deyverson. O triunfo levou o time a 10 pontos, ainda na zona de rebaixamento, dois atrás do Sporting, que é o 15.º.