Villarreal oficializa saída de Alexandre Pato para time chinês

No último dia desta janela de transferências do futebol europeu, o Villarreal finalmente oficializou nesta terça-feira a saída de Alexandre Pato para o Tianjin Quanjian, da China. Contratado anteriormente junto ao Corinthians no ano passado, o atacante, que já havia comemorado a sua ida para o clube chinês por meio de suas redes sociais, disputou apenas 24 partidas e marcou seis gols com a camisa do time espanhol.

O Villarreal não confirmou os valores da negociação, mas ele chegou ao Tianjin Quanjian por 18 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), apenas seis meses após ter se juntado ao time da Espanha. O clube chinês comprou 100% dos direitos econômicos de Pato, que anteriormente teve 50% dos seus direitos negociados pelo Corinthians com o clube espanhol por apenas 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,8 milhões).

O Corinthians havia mantido apenas 10% dos direitos sobre Pato, enquanto outros 40% pertenciam ao atacante. Por isso, o clube brasileiro ficou com "apenas" R$ 6 milhões referentes a este novo negócio fechado pelo time chinês. O valor pode ser considerado muito pequeno e representa um prejuízo total de R$ 45,2 milhões em relação ao que o Corinthians pagou pelo atleta em 2013, quando o contratou junto ao Milan por 15 milhões de euros (hoje cerca de R$ 62 milhões).

Assim, o Corinthians conseguiu recuperar "apenas" R$ 16,8 milhões do total que investiu no atacante, que acabou não tendo sucesso com a camisa alvinegra e foi emprestado para São Paulo e Chelsea antes de voltar de forma breve e logo em seguida ser negociado com o Villarreal.

No próprio clube espanhol, Pato pouco conseguiu justificar a condição de reforço de peso. Primeiro caiu junto com a equipe nos playoffs para a fase de grupos da Liga dos Campeões, assim como fez apenas outras cinco partidas pelo time na Liga Europa, além de outras 14 pelo Campeonato Espanhol e três pela Copa do Rei.

"O Villarreal gostaria de agradecer ao atacante brasileiro pelo seu envolvimento, entrega e profissionalismo demonstrados e deseja a maior das sortes em sua nova etapa de sua carreira", afirmou o clube, por meio do comunicado divulgado em seu site oficial.