Villarreal perde do Betis e se afasta dos grandes da Espanha

SEVILHA - De volta à primeira divisão, o Villarreal vinha sendo o único time a desafiar o domínio de Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid no Campeonato Espanhol. Mas, neste domingo, a equipe amarela conheceu sua primeira derrota e se afastou dos primeiros colocados. Em Sevilha, o time foi derrotado pelo Betis por 1 a 0, com gol marcado pelo nigeriano Igiebor.

Assim, estacionou nos 14 pontos, contra 21 de Barça e Atlético e 16 do Real. O Villarreal ainda pode perder a quarta colocação nesta sétima rodada, caso o Athletic Bilbao vença o Granada fora de casa, segunda-feira, quando a rodada será fechada.

Também neste domingo, o Levante visitou o Osasuna e venceu por 1 a 0. Em nono, com 10 pontos, a equipe ainda não perdeu depois que levou 7 a 0 do Barcelona, na estreia da competição. Depois dos dois líderes, é quem há mais tempo está invicto no Espanhol.

Em Vigo, o Celta foi surpreendido pelo Elche, que venceu a primeira e saiu da zona de rebaixamento. Ambos têm seis pontos, com o Celta em 13º e o Elche na 16ª colocação. Já o Espanyol conheceu sua segunda derrota seguida. Em Barcelona, o clube levou 2 a 0 do Getafe e caiu para a sétima colocação, logo acima do seu algoz deste domingo.