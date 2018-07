Villarreal perde do Getafe e se afasta da briga pelo G-4

O Villarreal teve um início arrasador no Campeonato Espanhol e chegou a liderar o torneio. Mas o fôlego da equipe amarela parece ter acabado. Neste domingo, pela 13.ª rodada, o Villarreal perdeu por 2 a 0 para o Getafe, fora de casa, no primeiro jogo do dia na Espanha. Com o resultado, se afastou do G-4.

Sem vencer há três partidas, a equipe ainda é a sexta colocada, com 21 pontos, mas já vê Real Madrid e Celta, com 24, se distanciarem no terceiro e quarto lugares, respectivamente. A equipe da capital ainda entra em campo neste domingo, para visitar o Eibar, sétimo colocado.

O Getafe se reabilitou. Vinha de três derrotas seguidas e, com o triunfo, foi a 14 pontos, se afastando da zona de rebaixamento - a primeira equipe na degola tem 11. Lafita abriu o placar no primeiro após boa jogada individual e chute rasteiro, e depois cruzou, na segunda etapa, para Álvaro Vázquez anotar o segundo.